Parlons agriculture ou viticulture - 10 février 2021 à 20:00

LES MERCREDIS A 20H00 ET SAMEDIS A 17H00

Ces deux secteurs d’activité permettent à notre région de figurer parmi les plus importantes régions agricoles de France et même d’Europe. Une émission sur un sujet d’actualité du secteur d’activité et un échange avec un invité spécialiste de la question avec un souci d’explication et de pédagogie pour mieux faire connaitre l’actualité du secteur ou les problématiques rencontrées.