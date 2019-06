Parole de Réfugiés, Alors Raconte • Émission Spéciale

Parole de Réfugiés, Alors Raconte, est une événement organisé par l'association ARDAH (Accueil des Réfugiés et Demandeurs d'Asile à Haguenau).

L'association ARDAH, Accueil des Réfugiés et Demandeurs d'Asile à Haguenau, accompagne les réfugiés dans la vie quotidienne, les démarches administratives et l’apprentissage du français. Elle propose également des moments conviviaux pour favoriser la rencontre et le dialogue.

Ils ont une mission : Contribuer, localement et dans la mesure de ses moyens, à l'accueil, l'accompagnement et l'aide à l'inclusion sociale de demandeurs d'asile et réfugiés pendant et après la procédure de reconnaissance du statut de réfugié.

Contribuer par la réflexion et l'information à la défense du droit d'asile.

Parole de Réfugiés, alors racointe est un événement poétique autour de textes, musique et bien d'autres formes, dans un but, sensibiliser les citoyens à l'importance de l'accueil des réfugiés en faisant résonner leurs paroles.

flyer-150x105-soiree-ardah-2019-ok.pdf

programme-a4-ardah-2019-v5.pdf