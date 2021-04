Participer à l'invention de la ville écologique de demain

Agir avec les habitants

"Nous militons pour une ville accessible à tous et à toutes" déclare Jean-Bernard Dufrien, administrateur pour l’association Robins des Villes, dont l’objectif est de mettre les habitants au cœur des actions. Cette association propose des ateliers notamment dans les écoles pour que les enfants élaborent leur cour d’école de façon plus durable. "Cette transformation urbaine doit se faire main dans la main avec les habitants, sinon cela ne peut pas fonctionner" ajoute Sébastien Maire, délégué général de France Ville Durable. Le rôle de cette association est de repérer, valoriser et diffuser les pratiques qui permettent d'accélérer la transition écologique des villes. Pour ce faire, France Ville Durable collabore avec l’Etat, des collectivités locales, des entreprises mais également des experts comme des agences d’urbanisme. "C'est fondamental d'écouter les experts pour ne pas se tromper dans la direction de la ville de demain" affirme Sébastien Maire.



Une prise de conscience tardive

"Le plus gros problème est que la majorité des acteurs ont une vision fausse du futur" exprime Sébastien Maire et ajoute qu'imaginer un futur basé sur l’ultra technologie est utopique. Ce dernier souligne que la prise de conscience chez les acteurs est réelle et forte mais aurait dû avoir lieu il y a 20 ans. Selon lui, il est important de s’appuyer sur les pratiques vertueuses en accélérant ce qui fonctionne car l’accès aux ressources est de plus en plus contraint. "Il est nécessaire de repenser les villes différemment, les échéances climatiques et sociales sont rapides il faut donc trouver des solutions efficaces" ajoute Jean-Bernard Dufrien.



Des politiques insuffisantes

Jean-Louis, auditeur de RCF, indique que "les politiciens ne sont pas suffisamment initiateurs et les actions menées dans les villes n’ont pas été assez ambitieuses". Malgré une montée en puissance des écologistes lors des dernières élections municipales, notamment dans les grandes villes, les politiques restent insuffisantes. "Pour ce qui est des pistes cyclables, on est encore en deçà, il faut qu’elles soient plus sécuritaires et plus nombreuses" souligne Jean-Bernard Dufrien. Pour Sébastien Maire, l’enjeu repose sur la prise de conscience des habitants concernant l’impact écologique des villes. Beaucoup de mesures de la Convention Citoyenne pour le Climat ont été rejetées par les politiciens car "les citoyens ne sont pas prêts pour ces changements qui devraient occuper beaucoup plus de place dans les médias".