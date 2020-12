Plaidoyer pour l'Instruction en famille

L'instruction en famille, on ne le sait pas forcément, est une disposition légale du dispositif d'éducation nationale. Elle est pratiquée par environ 50 000 familles en France.

Christèle Barbier, qui a exercé la fonction de professeur des écoles, a fait le choix de l'instruction en famille pour éduquer ses deux enfants, à Girolles dans le Montargois.

Elle nous explique les apports personnels de cette formule, en précisant de quelle manière un suivi est garanti par le rectorat d'académie.

De quoi rassurer les parents et einseignants et le grand public en général qui pourraient s'émouvoir des intentions avancées dans le projet de loi confortant la laïcité et les principes républicains.