L’idée de cette opération est de planter un slip usagé en coton bio de préférence, dans un trou d’environ 15 cm de profondeur, de le photographier et de marquer l’emplacement du trou. Deux mois après cette première étape, il faut déterrer le slip, le nettoyer et prendre une photo pour la poster sur la carte "Plante ton slip", tout en partageant ses observations sur les réseaux sociaux avec le hashtag #PlanteTonSlip. L’objectif est de vérifier l’état des sols et sensibiliser le grand public. En effet, plus le textile en coton enfoui se dégrade et se décompose, plus le sol regorge d’une activité biologique intense. A contrario si on le ressortant de terre, le slip est quasi identique, cela peut être le signe d’absence d’organismes vivants ou encore que ceux-ci travaillent au ralenti à cause d’un sol trop froid ou trop sec. Depuis 2018, ce sont près de 10 000 interactions qui ont été enregistrées avec ce hashtag sur les réseaux sociaux.

Pour aller plus loin : https://www.linfodurable.fr/educationcitoyennete/et-si-plantait-son-slip-pour-evaluer-lactivite-biologique-des-sols-21745