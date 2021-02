Plateforme tracing de la CPAM de l'Allier

La stratégie " testee, alerter,protéger" n'est possible que grâce à la plateforme Contact Tracing de l'Allier. Marine Perresse s'est glissée dans ce nouveau service mis en place en mai dernier mais, qui , depuis, a évolué. Par exemple, la semaine du 18 janvier, la plateforme de la CPAM a traité 555 cas positifs et 1412 cas contacts. Les explications du fonctionnement avec Florence, Sophie et une des trois managers qui s'occupe des 32 conseillers.