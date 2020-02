Playmobil et Histoire, l'exopsition à La Chapelle Saint-Mesmin

En l'occurrence, c'était à l'espace Béraire de La Chapelle Saint Mesmin qu'une exposition a mis en scène, les 15 et 16 février derniers, la commémoration des 150 ans de la bataille de Loigny, les 100 ans de la canonisation de Jeanne d'Arc et les 1500 ans de l'illustre saint-mesmin, fondateur de 3 communes du bord de Loire. Plusieurs groupes scolaires ont bénéficié en avant-première de cette présentation commentée par un descendant d’un illustre soldat de la guerre de 70.

Comment allier histoire, pédagogie et sortie ludique ?

Ecoutez le parcours et les motivations de deux grands passionnés qui vous feront partager leur enthousiasme !