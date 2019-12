Point d'Eau, un lieu essentiel pour l'accueil des personnes en grande précarité

Créée en 1993, Point d'Eau fait partie du réseau des Boutiques de Solidarité agréées par la Fondation Abbé Pierre.

Point d'Eau est un accueil de jour pour personnes en grande précarité sociale et / ou sans domicile fixe. C'est à la fois un lieu de vie et d’accueil où sont proposés de multiples services considérés comme des étapes clefs vers la dignité, la restauration de l’estime de soi et le retour vers le droit commun.

Richard Diot, directeur de l'association nous la présente, ainsi que les projets de développement