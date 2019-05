Pour Etienne Michel, un élève égale un élève

Directeur général du SeGEC, Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, Etienne Michel et son équipe représentent 450.000 élèves de 3 à 25 ans. Il plaide pour l’équité de traitement entre les enseignements libres et officiels, car actuellement, c’est du simple au double, soit environ 800 EUR de différence par élève pour les frais de fonctionnements annuels. Il nous livre son parcours, les racines de son engagement public et sa passion pour le jardinage