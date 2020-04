Pour Philippe Delorme, "la reprise des cours est possible, et même souhaitable"

Rendre hommage aux enseignants et aux chefs d'établissement

Pour l'enseignement catholique, comme pour les autres établissements de France, cette période de confinement aura vu naître le défi de la continuité pédagogique. "Cette période a très bien fonctionné. Je veux rendre hommage aux enseignants et aux chefs d'établissements. Cela demande énormément de travail. Globalement, cela s'est bien passé. Il y a eu de très belles initiatives durant ce confinement" explique Philippe Delorme, secrétaire général de l'Enseignement catholique.

Bien entendu, "comme partout, il y a des difficultés d'ordre social. On a aussi les zones blanches où la fracture numérique pénalise un certain nombre d'élèves. Quand un enfant ne peut pas être accompagné à la maison, c'est pénalisant pour lui. Maintenant, heureusement, une vie scolaire ne se joue pas sur un trimestre. Il faudra imaginer pour la rentrée de septembre les moyens d'y remédier" ajoute Philippe Delorme.



"Clore l'année scolaire d'une façon ou d'une autre"

Concernant le retour à l'école, ce dernier ne souhaite pas se prononcer sur la bonne date de réouverture. "Je ne suis pas un spécialiste. Moi je ne sais pas. Je ne peux pas imaginer que l'on propose une reprise le 11 mai si les garanties sanitaires ne sont pas là. Il y a une décision politique. Il faut faire en sorte que cela se passe bien, dans la confiance. C'est important pour les jeunes de clore l'année scolaire d'une façon ou d'une autre. Sinon la rentrée de septembre serait difficile" lance-t-il. "La reprise est possible, et même souhaitable".

L'enjeu est autant pédagogique que psychologique, pour Philippe Delorme. "On en parle peu. On parle beaucoup des questions sanitaires. Mais on va accueillir des enfants et des adultes qui auront vécu plus ou moins facilement cette période là. Un confinement qui aura pu être douloureux. Il faut accueillir avec une écoute bienveillante tous ceux qui vont revenir chez nous un peu cabossés par ce qu'ils auront vécu. Avant d'avoir une volonté d'apprendre, il faut déjà réconforter et accueillir. Nous avons un message particulier à transmettre dans l'enseignement catholique" rappelle-t-il.



"Dans toute crise, il y a des fruits inattendus"

"On a déjà créé un groupe d'accompagnement au niveau national, sur la résilience. Ce groupe va se décliner soit par diocèse, soit par région, soit par académie. L'idée c'est de partager des ressources pour faciliter cet accompagnement et ce retour en classe. Nous avons un réseau de psychologues de l'enseignement catholique qui se tient à disposition. Nous sommes très attentifs à cette dimension-là. Il faut outiller nos chefs d'établissement" précise le secrétaire général de l'enseignement catholique.

"Dans toute crise, il y a des fruits inattendus. Il est évident que tant d'un point de vue pédagogique qu'éducatif, cela va nous inciter peut-être à avoir de nouvelles pratiques. Il y a plein d'éléments qu'il va falloir exploiter, pour tirer des conséquences de façon positive. C'est aussi l'occasion de se redire où est l'essentiel. Pour nous, c'est d'aider chaque jeune à découvrir ce chemin d'espérance" conclut-il.