Religieux ou civil, le mariage n'a plus la cote et cela depuis le début du siècle. Alors qu'à une époque on disait "nous sommes mariés, aimons-nous" avant de dire "puisque nous nous aimons, marions-nous", il semblerait qu'aujourd'hui la majorité des couples se disent "si nous nous aimons, pourquoi nous marier"? Pour comprendre cette évolution mais aussi pourquoi se marier à l'église à encore du sens, Véronique Alzieu et Melchor Gormand accueillent trois invités.

Le père Pascal Genin prêtre de la paroisse Notre-Dame de Lorette à Paris, il est également l'auteur du livre "Pour l'amour des époux" aux éditions MediasPaul. Guillaume et Sandrine Haudebourg sont eux responsables de Cana France, rattachés à la communauté du Chemin Neuf.

Se marier à l'église, un truc de cathos ?

Les chiffres sont clairs, les français se marient moins qu'au siècle précédent. Pourtant le père Genin, observe que dans sa paroisse, les demandes des couples pour se marier à l'église ne sont pas forcément en baisse. Il ajoute que ces demandes ne concernent pas forcément des couples pratiquants. "La majorité des gens qui se marient chez nous on les voit pas le dimanche. Il n'y a pas de lien direct entre la pratique et la demande sacramentelle" explique-t-il.

Cana France qui a pour objectif d'accompagner le couple dans sa "vocation conjuguale" accueillent toutes sortes de couples, mariés ou non. "Nous, notre mission c'est d'accompagner les couples sur un chemin de discernement pour des couples mariés ou non. Il n'y a pas de distinctions si ce n'est qu'il nous semble important d'accompagner les couples vers le mariage pour ceux qui ne le sont pas" explique Guillaume Haudebourg, responsable avec sa femme Sandrine de Cana France.



Quelles sont les motivations des couples pour se marier à l'église ?

Pratiquants ou non, les couples qui souhaitent se marier à l'église sont en recherche. Pour le père Pascal Genin "ils n'ont pas tous exactement les mêmes motivations mais ils ont quand même en commun d'avoir une sorte d'intuition qu'il y a quelque chose entre leur amour et le mystère de Dieu, que ce qu'ils vivent et ce lien qui les unit est relié d'une façon ou d'une autre à l'amour de Dieu et à la foi". Les couples ont cette volonté de construire un lien avec Dieu, qu'importe leur profil sociologique, en recevant le sacrement du mariage.

Le mariage tardif de couples ayant dejà une famille par exemple peut être aussi une bonne occasion pour les couples de prendre du temps et de se recentrer sur leur vie à deux et de s'engager davantage avec le Seigneur.

Pour Guillaume Haudebourg, la baisse du nombre de couples mariés vient aussi du fait qu'il y a "cette culture un peu du zapping qui est maintenant présente dans beaucoup d'aspects de notre vie [...] beaucoup de jeunes qui arrivent à l'âge de se marier ont eu beaucoup d'histoire avec des parents ou des amis qui ont divorcé et ça créé une crainte."