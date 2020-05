Premier jour de déconfinement à Draguignan

En ce premier jour de confinement, les parkings de Draguignan, leurs barrières ouvertes, n'ont pas désempli. Dans les boutiques, les clients étaient heureux de voir du monde et de retrouver leurs commerçants et surtout leurs coiffeurs ! Chez Franck Guesnard, le téléphone n'arrête pas et le carnet de rdv se remplit déjà pour les 15 prochains jours