Une situation particulièrement éprouvante pour les soignants

"Il y a eu un manque de matériel très important, le système hospitalier n’était pas prêt au début de la crise" explique Cédric Monnet, acteur de profession et membre de l’association Solidarité avec les Soignants. Le personnel a dû faire face aux nombreux cas, dans l’urgence et dans l’inconnu : "en situation de crise, l’équipe est mise à mal et la relation interhumaine est aussi compliquée à gérer" explique Catherine Cornibert, docteur en pharmacie et directrice des actions et de la communication de l’association SPS Soins aux Professionnels de la Santé. A cela s’est ajouté un épuisement moral et physique, parfois accompagné d’anxiété, comme ont pu le montrer les chiffres de la plateforme d’écoute de l’association SPS : sur 10 000 appels reçus depuis son lancement en novembre 2016, 6 000 ont été effectués en 2020.



Des aides mises en place

La plateforme téléphonique de l’association SPS Soins aux Professionnels de la Santé, propose un soutien psychologique, joignable anonymement 24h/24 et 7j/7. Elle propose également des ateliers gratuits à l’ensemble des professionnels de la santé, de ressourcement autour de la gestion du stress, de l’alimentation ou du cycle du sommeil . "Prendre soin de nos soignants, c’est à la fois prendre soin de leur état de santé, leur qualité de vie au travail et en dehors, et il faut s’occuper de nos soignants car ils sont essentiels dans notre société ; les conséquences d’une fatigue ou d’une souffrance pouvant avoir des conséquences extrêmement graves sur la qualité des soins" explique Catherine Cornibert. L’association Solidarité avec les Soignants, créée par Anne Roumanoff, a fourni au personnel hospitalier des équipements de protection au début de la crise sanitaire. La structure continue maintenant son engagement, avec l’aide de subventions de partenaires et collectivités pour réaménager les salles de repos, parfois vétustes, en hôpitaux.



"Il faudra continuer cette mobilisation après le Covid"

Comme l’exprime Catherine Cornibert, la crise du Covid a au moins eu pour avantage de mettre en lumière les difficultés que peuvent rencontrer le personnel médical en France, qu'elles soient morales, physiques ou matérielles, tout en libérant cette parole. "Les soignants étaient déjà en souffrance avant la crise sanitaire et celle-ci n’a fait que l'exacerber" explique-t-elle. La pandémie a permis de reconnaître qu’un soignant et un professionnel de la santé avaient le droit de souffrir et de s’exprimer à ce sujet. Outre ce fait, la crise sanitaire a permis l’émergence d’initiatives positives et solidaires, avec ce même objectif : "on prend soin de vous car vous prenez soin de nous". Les investigateurs d’initiatives invitent les gens le souhaitant à se mobiliser et à poursuivre leur engagement, même après le Covid.