Prendre soin des animaux : de l'abandon à l'adoption

Un contexte social particulier

En l’espace de quelques décennies, la France a évolué et est passée d’un pays où la population vivait majoritairement en espace rural à une population citadine. Ce changement impacte également la vie des animaux de compagnie, désormais exilés en ville. Ce cadre de vie n’est pas forcément propice au bon épanouissement de vie de l’animal et peut même se révéler être parfois une "vie de captif" comme l’explique Thierry Bedossa, vétérinaire praticien, président de l’association AVA Refuge, également membre du conseil d'administration de la Société Protectrice des Animaux, la SPA. Cet épanouissement est pourtant essentiel au bonheur de l’animal et à la bonne harmonie du foyer : "un animal angoissé, trop peu stimulé ou se sentant seul peut être amené à avoir un comportement problématique, comme devenir agressif envers les membres du foyer ou envers lui-même". Ces réactions en chaîne peuvent déstabiliser le foyer et se finaliser par un abandon de l’animal, "beaucoup ne se représentent pas la somme des contraintes qu’est la possession d’un animal".



Des structures limitées

Lorsqu’un animal est abandonné, il peut être recueilli par des associations et refuges adaptés. Toutefois, ces structures n’existent qu’en cas de grande nécessité et sont limitées dans leurs actions. "L’état français n’aide pas les associations de protection animale, qui pourtant accomplissent une vraie mission de service public mais avec des ressources limitées" explique Thierry Bedossa. Une des principales clés d’un bon fonctionnement de ces organismes, sont les bénévoles, qui possèdent et exécutent une véritable mission d’intérêt général. Ils participent au bonheur des animaux, leur fournissent affection, jeu, stimulation, aide au bon fonctionnement des structures et peuvent ainsi considérablement améliorer leurs conditions de vie : "la vie n’est pas rose dans les refuges, c’est plutôt une vie de prisonnier et tout repose sur l’action des bénévoles".



L’adoption

Adopter est un acte d’engagement, on acquiert un animal ayant déjà un vécu, parfois avec des traumatismes, ce qui peut complexifier les premiers rapports et effrayer possiblement certaines personnes. Le processus est également différent : "à la différence d’acheter directement un chiot par exemple, de l’éduquer, puis d’instaurer peut-être dans le futur une relation amicale, une adoption est davantage exigeante et se base dès le début sur une instauration de contacts amicaux". Un animal adopté devient ainsi un ami.