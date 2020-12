Prendre soin des étudiants par temps de Covid-19

"Les étudiants ont des risques psycho-sociaux plus important que la population"

C’est ce qu’explique Yanis Limame, premier vice-président en charge des politiques de jeunesse et de la stratégie d’influence de la FAGE qui ajoute que "23% des étudiants interrogés ont eu des pensées suicidaires durant le premier confinement". En effet, l’accompagnement social est très minime pour les étudiants et la crise n’a fait que renforcer ce manque de prise en charge et cet isolement. Beaucoup de jeunes vivent dans des conditions difficiles : mal nutrition dû à un manque de budget, stress et angoisse notamment relatifs aux études et à l’avenir professionnel, perte du lien social. La situation est d’autant plus préoccupante du fait de l’accumulation sur la durée de problèmes psychologiques, de solitude et les prolbèmes financiers.



L’insécurité financière, fléau de la jeunesse

Outre un manque d’accompagnement sur les points sociaux et psychologiques, les étudiants manquent également d’aides financières comme le souligne Benjamin Flohic, directeur de l’association Co'p1 - Solidarités Étudiantes : "les chiffres de la pauvreté ont considérablement augmenté depuis le début de la crise mais les étudiants n’ont pas d’aides particulières tels que le RSA, qui devrait pourtant être ouvert à mon sens aux 18/25 ans". De plus, beaucoup ont perdu leurs jobs d’étudiants et donc leurs ressources financières, car ceux-ci se concentrent surtout sur les secteurs les plus touchés par la crise comme les bars et restaurants.



Un système d’entraide

Pour tenter de contrer cette grande précarité, une dynamique globale s’est lancée pour réfléchir à des projets et solutions collectives pour venir en aide aux étudiants et créer un cercle de solidarité. Des initiatives ont ainsi vu le jour notamment celle de Co'p1 - Solidarités Étudiantes qui distribue des paniers alimentaires équilibrés, constitués d’invendus, aux étudiants dans le besoin. "Nous aidons à lutter contre cette précarité et contre le gaspillage alimentaire tout en créant du lien social entre les étudiants malgré les situations d’isolement à répétition" explique Benjamin Flohic. La FAGE quant à elle propose notamment des solutions d’hébergements solidaires un peu partout sur le territoire ainsi que des épiceries sociales et solidaires.