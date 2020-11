Prendre soin des femmes victimes de violences conjugales

LIBÉRER LA PAROLE DES VICTIMES

"La domination masculine est bien empreinte dans la société bien que la place de la femme évolue et gagne en importance" explique Simon Libeaut, chargé de mission animation et réseaux de l’association VIFFIL (Lyon). La violence conjugale est un comportement social inadapté et non une maladie et peut intervenir dans toutes les strates de la société. La parole des femmes victimes de cette violence tend à se libérer mais peut rester tabou dans certains milieux ou trop simplement complexe à formuler pour les victimes.



UN LONG PROCESSUS DE RECONSTRUCTION

La victime de violence conjugale peut subir une destruction dite identitaire, l’auteur des violences ayant souvent une emprise psychologique sur elle et détruisant le "je, j’existe en tant que personne, j’ai des envies, un projet". Chaque victime a donc son propre parcours, différentes blessures et son propre rythme de guérison et désengagement de violence. Elle peut faire face à des blessures physiques mais aussi psychologiques qui peuvent se transformer en traumatismes : perte d’appétit, dépression, stress post traumatique. Selon Simon Libeaut, "une prise en charge optimale pour la victime implique un maillage social judiciaire et de santé".



DES STRUCTURES POUR ROMPRE AVEC LE CYCLE DE LA VIOLENCE

Accompagner les prises de paroles des victimes est important, des tiers peuvent ainsi aider la victime à poser des balises à sa reconstruction. Bien qu’un entourage soit essentiel à cette reconstruction, des structures spécifiques peuvent également avoir un impact positif du fait de leur connaissance du domaine et de leur expérience en la matière. Elles permettent à la victime de nommer les mécanismes de violences subies, de les reconnaître tout en ayant un espace d’écoute bienveillant. Ces parcours d’écoute aident également les femmes victimes de violences conjugales à se remettre de cet épisode traumatique et à désamorcer la culpabilité que certaines femmes peuvent ressentir.

Si vous êtes victimes de violences conjugales : appelez le 3919