Prendre soin des mères seules et les accompagner

L’entraide pour repousser la détresse

Souvent en situation précaire, les mères isolées peuvent souffrir d’anxiété économique ou psychologique. "Lorsque ces femmes passent la porte de nos associations, elles sont souvent en situation de détresse" et peuvent porter un lourd bagage émotionnel, explique Amélie Merle, directrice de l’association La Maison de Marthe & Marie. Anne, une auditrice de Vendée, qualifie ainsi cette sensation d’isolement : "être mère isolée, c’est être parfois prise de vertiges, de grande souffrance intérieure".



Un accompagnement psychologique

Le lien social étant un vecteur d’épanouissement, c’est dans cette logique que travaille l’association Marraine & Vous, coordonnée par Christine Daniel : "nous essayons de soutenir psychologiquement les femmes qui viennent à nous, en construisant un lien qui s’établira dans la durée entre la mère seule et la famille qui la parrainera". Ce lien pourra permettre aux mères concernées de retrouver un socle stabilisateur, un soutien émotionnel et physique.



Des solutions pour mieux-vivre cette parentalité complexe

L’association La Maison de Marthe & Marie propose aux mamans isolées enceintes, et ce, jusqu’au 1 an de leur bébé, de vivre en colocation avec d’autres femmes volontaires qui ont entre 25 et 35 ans et ayant une vie active : "cette colocation solidaire apporte un soutien affectif et un dynamisme aux mamans, car ces jeunes femmes ont une vie active" développe Amélie Merle, "c’est un engagement fort et quotidien". L’esprit d’entraide insuffle un regain d’énergie dans la vie des mamans qui les incite à se battre d’autant plus, et à chercher leur indépendance tout en étant épaulée avec bienveillance.