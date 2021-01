PressClub : confiance dans les médias, reconfinement et Vendée Globe

Comme tous les jeudis, Étienne Pépin revient sur les grands sujets de la semaine dans le PressClub. Il est entouré de deux confrères pour décrypter les sujets qui ont marqué la semaine. Guillaume Goubert qui est directeur du journal La Croix et Stéphane Vernay, directeur de la rédaction de Paris du journal Ouest France.



Les français au plus proche de l'actualité

Au programme le 34ème baromètre du journal La Croix sur la confiance des français dans les médias publié le 27 janvier. Il semblerait que depuis le début de la pandémie les français soient plus attentifs à l'actualité, 67% d'entre eux déclarent avoir suivi l'information en 2020.



Un reconfinement pour février ?

La question d'un éventuel reconfinement se pose depuis quelques jours. Selon le porte parole du gouvernement Gabriel Attal, le couvre-feu à 18h ne freine pas suffisamment la propagation du virus. Différents scénarios sont envisagés pour endiguer efficacement l'épidémie qui perdure depuis presque un an.



Arrivée du Vendée Globe

Et enfin des sujets plus sportifs avec l'arrivée la nuit dernière à La Rochelle du premier à traverser la ligne d'arrivée du Vendée Globe, Charlie Dalin, quelques heures avant le "vrai" vainqueur de la course Yannick Bestaven sur maître coq dans la nuit. Également un retour sur une expédition népalaise qui a marqué l'histoire le 16 janvier avec la première ascension hivernale du K2, le deuxième plus haut sommet de la planète et seul "8000" qui n'avait encore jamais été franchi en hiver.