PressClub : l'Eglise en temps de covid, la culture résiste

Comme tous les jeudis, Étienne Pépin revient sur les grands sujets de la semaine dans le PressClub. Il est aujourd'hui entouré de deux confrères pour décrypter les sujets qui ont marqué ces derniers jours. Aymeric Christensen est directeur de la rédaction de La Vie et Samuel Lieven est directeur de la rédaction du magazine Pèlerin.

Église et Covid : épreuve ou renouveau ?

Même si elle a eu un impact fortement négatif sur les caisses des diocèses, la pandémie de Covid-19 a aussi stimulé de nombreuses communautés chrétiennes. Partout des chrétiens se retroussent les manches et font preuve d'une créativité toujours plus grande pour continuer à être solidaires et évangéliser. La crise du Covid n'est-elle pas la preuve que la vie du chrétien et de son engagement dans la paroisse ne tourne pas uniquement autour du culte dominical ?



Les églises, nouveaux lieux de culture ?

Du côté, de la culture les artistes aussi doivent faire preuvre de créativité pour exprimer leur art. Face aux promesses incertaines du gouvernement, les lieux de culture n'ont pas retrouvé leur public. Les églises ne pourraient-elles pas redevenir un lieu d'échange spirituel, évidemment, mais aussi culturel en ces temps de pandémie ?