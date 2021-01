Prévenir les violences contre les enfants

80 % des violences sexuelles faites aux moins de 10 ans sont commises par des proches, et 3 fois sur 10 dans la sphère familiale. Pour tenter d’endiguer ces délits, plusieurs initiatives intéressantes ont été lancées ces dernières années. Le livret "Stop aux violences sexuelles faites aux enfants", publié chez Bayard Jeunesse, présente des situations de risques potentiels pour les enfants, de manière claire et abordable pour eux. L’association anglaise de protection de l’enfance, la National Society for the Prevention of Cruelty to Children a quant à elle réalisé une campagne de communication sur le même sujet qui comprenait un livret pour les parents, un livret pour les référents, et un autre pour les enfants. A travers cette vidéo ludique pour les petits, on diffuse 5 règles claires : la règle PANTS. Chaque lettre du mot rappelle une règle aux enfants, pour tenter de mieux les protéger, et les aider à distinguer les mauvais comportements.

Pour aller plus loin : https://www.bayard-jeunesse.com/infos/pour-bien-grandir/bayard-jeunesse-realise-un-livret-de-prevention-des-violences-sexuelles-faites-aux-enfants/