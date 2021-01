Prix Père Jacques Hamel, que vive la paix

Il y a un peu plus de quatre ans, le père Jacques Hamel, curé de Saint Étienne du Rouvray, était assassiné dans son église par des terroristes. Un drame qui a traumatisé la France mais qui l'a aussi rassemblée. En hommage à cette vie donnée, la Fédération des Médias Catholiques a créé en 2017, le prix Jacques Hamel du dialogue interreligieux.

Parmi les invités de Melchior Gormand et Stéphanie Gallet, Roseline Hamel, 80 ans, témoigne de sa reconstruction depuis la mort de son frère.

"J'ai quand même quelques difficultés de souffle dû à une éventration pulmonaire quand j'ai laissé libre cours à des hurlements d'horreur lors du martyr de mon frère... à part cela je n'ai pas à me plaindre."

Roseline Hamel, petite soeur du père Jacques Hamel assassiné en 2016

Roselyne Hamel, une vie bouleversée

Roseline Hamel, est la petite soeur du père Jacque Hamel assassiné sauvagement en 2016. Plus de quatre ans après le drame elle dit aller bien et note avec humilité qu'elle a eu la chance de ne pas avoir le covid-19.

Pourtant elle révèle aussi que ce drame l'a marqué dans sa chair : "j'ai quand même quelques difficultés de souffle dû à une éventration pulmonaire quand j'ai laissé libre cours à des hurlements d'horreur lors du martyr de mon frère... à part cela je n'ai pas à me plaindre."

S'abandonner à Marie pour rester debout

Pour Roseline Hamel on ne se remet jamais d'une telle barbarie cependant "il faut parvenir à faire de cette profonde douleur une force intérieure, chercher à vivre autrement." La petit soeur du père Hamel a trouvé un refuge dans la figure de Marie qui a porté la douleur du martyr de son Fils.

"J'ai demandé à la Vierge la force de rester debout, pour marcher sur les pas de mon frère comme elle l'a fait après la mort de son Fils. Pour comme lui, inviter à semer des graines de paix pour que la haine n'envahisse pas mes pensées" raconte-t-elle avec émotion.



Prix Jacques Hamel, pour la paix et le dialogue interreligieux

La soeur du père Hamel encourage ceux qui travaillent pour le mieux-vivre ensemble et le dialogue interreligieux à continuer leur mission malgré les difficultés actuelles. Roselyne Hamel rappelle aussi que "la puissance de l'Esprit Saint est présente et a une grande force, soyez confiants et gardez la foi et l'espérance."

Samuel Lieven est directeur de la rédaction du magazine Pèlerin et premier lauréat du prix. Pour lui la figure du père Hamel renvoie à la vocation de base du journaliste qui est de "mettre en lumière une vérité simple" en toute humilité, comme la vie du père Hamel. Le prix Jacques Hamel, dans les pas du curé de Saint Étienne du Vouvray, c'est aussi "la capacité des Hommes à surmonter leurs différences, leurs tensions et à s'ouvrir aux uns aux autres."

Le Prix Père Jacques Hamel 2020 a été attribué à Pierre Jovanovic pour son article « Kayla Jean Mueller, martyre du bien » paru dans l’hebdomadaire La Vie du 7 novembre 2019. Enlevée et tuée en Irak en 2015, cette jeune humanitaire de 26 ans, a toujours refusé d’abjurer sa foi chrétienne.