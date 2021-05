Promouvoir la pratique quotidienne du vélo

Privilégier la pratique du vélo

"Le vélo c’est toute ma vie, c’est un moyen de transport que je préconise" déclare Patrick Guinard, trésorier de Mai à vélo et président de l’APIC, l'association de Promotion et d’Identification des Cycles et de la Mobilité Active. Son objectif est de promouvoir les moyens permettant de lutter contre le vol et le recel des vélos. De son côté, l’Association Française pour le développement des Véloroutes et des Voies Vertes (AF3V) œuvre en faveur des usagers. La mission principale consite à représenter les usagers auprès des pouvoirs publics mais également de cartographier les aménagements locaux. "Mon vélo fait partie intégrante de ma vie, je l’utilise tous les jours, c'est mon antidépresseur" ajoute Marie-Hélène, auditrice de RCF.



Changer ses habitudes de transport

Mai à vélo est une initiative lancée par plusieurs associations pour promouvoir la culture de la bicyclette durant les mois de mai et de juin. "Cette opération a permis de fédérer l’ensemble des acteurs du vélo, c’est formidable" précise Patrick Guinard. C’est un mouvement de partage pour inviter les personnes à changer leurs habitudes de transport. Pour l’instant, 800 événements sont recensés à travers toute la France, il est même possible de créer le sien directement sur le site Internet. "Profitez du mois de mai pour vous mettre au vélo, une fois qu’on a essayé on est vraiment accro" indique Pierre Hémon, vice-président de l’AF3V.



Intensifier les efforts

"La France est nettement en retard par rapport aux pays nordiques qui ont une vraie culture du vélo" témoigne Roger, auditeur fidèle de RCF. Selon Pierre Guinard, nous devons nous inspirer des pays qui privilégient une pratique quotidienne du vélo, comme les pays nordiques. "On a tout à apprendre, notamment par rapport à la sécurité des pistes cyclables", affirme-t-il. Pour Pierre Hémon, la ville n'est plus faite pour la voiture, il faut redistribuer l’espace pour laisser plus de place aux mobilités douces. Des progrès sont à souligner comme l’augmentation des ventes de vélos ces dernières années, surtout auprès des séniors. "Il y a une nouvelle révolution relative à la pratique du vélo, c’est le moyen de transport du futur" souligne Pierre Guinard.