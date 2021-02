Promouvoir les systèmes d'échanges locaux en France

Que sont les systèmes d’échanges locaux ?

Brigitte Grange membre du conseil d’administration du SEL de Sathonay en région lyonnaise, décrit les systèmes d’échanges locaux comme des associations proposant "aux adhérents d’échanger des services ou se prêter des objets". Dans la plupart d’entre eux, c’est une monnaie fictive qui est mise en place. Lorsqu’un nouvel adhérent entre dans l’association, il reçoit de la part des autres membres une quantité de monnaie virtuelle définie. Dans la majorité des cas, une unité de monnaie correspond à une minute. Le membre recevant un service "paye" donc la personne qui lui a rendu service. Réparation informatique, balade d’animaux, mécanique, prêt ou don d’objet sont autant de services proposés au sein des SELs.



Faire vivre les territoires

Les systèmes d’échanges locaux sont "une des pistes pour une économie relationnelle" affirme Marcel Rémon, directeur de la Revue Projet qui publie ce mois-ci un dossier intitulé "Faut-il toujours payer ses dettes ?". Les SEL promeuvent avant tout la création de lien social entre habitants d’un même territoire, et permettent de "revitaliser des territoires oubliés" selon Marcel Rémon. Ce dernier note par ailleurs que sur la carte des SELs de France, "il n’y a pas de zone blanche. Des SELs se développent partout dans le pays". Afin de ne pas faire de concurrence déloyale aux artisans de la région, Brigitte Grange précise que "les services doivent-être ponctuels et spontanés".



Le lien avant le bien

L’un des principaux enjeux des systèmes d’échanges locaux est la création de lien social, un contact humain dont on réalise l’importance dans cette période si difficile. Brigitte Grange explique que l’on peut "passer du temps avec une personne âgée" dans le cadre du SEL. Le principe de valeur du travail est également au cœur du fonctionnement des systèmes d’échanges locaux. Marcel Rémon insiste sur l’égalité entre les différents services rendus : "La monnaie est reçue en fonction du temps de travail et pas en fonction de la qualification nécessaire pour le réaliser. C’est une vraie égalité des tâches". Dans les systèmes d’échanges locaux, les liens sont fondés sur l’humain, et pas sur les échanges. Dans les SELs, "la dette peut-être complètement effacée, car le lien est plus important que le bien" lance Marcel Rémon.

Par Nathan Chaize