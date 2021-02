Promouvoir une économie solidaire et humaniste

L’économie de communion, un état d’esprit

Sophie Thiery, secrétaire de la commission nationale de l’Economie de Communion, explique que "l’économie de communion est une vraie manière de vivre l’évangile au quotidien". Vivre l’économie de communion est possible pour tous les acteurs de l’économie et est "un style de vie, on change nos comportements pour faire changer l’économie". L’économie de communion n’est pas uniquement une manière de vivre l’économie, mais également une façon de la penser. Des économistes et des étudiants réalisent des thèses sur l’économie de communion, affirme Sophie Thiery. La commission nationale de l’Economie de Communion ne compte pas beaucoup de membres : "beaucoup de gens passent et s’en vont, puis lorsqu’on les rencontre quelque temps après, ils nous disent avoir été changés par cette expérience".



Promouvoir une culture du don

Le don est au cœur de l’économie de communion, "on choisit de mettre la culture du don en priorité dans la gestion de notre argent" explique Sophie Thiery. L’économie de communion se fonde également sur la réciprocité. Un entrepreneur qui donne un emploi à quelqu’un recevra quelque chose en retour. La création d’emplois est d’ailleurs une préoccupation majeure des chefs d’entreprises qui vivent l’économie de communion au quotidien. Sophie Thiery insiste sur la possibilité d’aider tous les acteurs de la société grâce à l’économie de communion. "On peut donner à une ONG, mais on donne également aux étudiants qui font leur thèse sur l’économie de communion. Au quotidien, lorsque je décide de choisir une salade locale qui a poussé à quelques kilomètres, je fais profiter le maraîcher local de l’économie de communion".



Economie et communion : compatibles ?

Sophie Thiery rappelle la dimension humaine de l’économie de communion, elle explique que l’on "retrouve l’unité, la communion, c’est celle des biens, mais surtout des relations. C’est une véritable expérience de partage". Dans l’économie de communion, chaque acte prend en compte la fraternité. "Lorsque l’on fait un achat dans un magasin, on prend en compte les conséquences de ce dernier sur nos frères partout dans le monde" raconte Sophie Thiery. Il s’agit d’adapter ses comportements de consommateurs et de citoyens plus généralement, à l’instar des politiques environnementales et de justice sociale. L’économie de communion tente de remettre le lien social et le don au cœur des préoccupations économiques et de rendre une économie parfois déshumanisée plus humaniste. Un travail du quotidien qu’il est possible de faire tant en étant chrétien que laïque.

Par Nathan Chaize