Protection de l'enfance : prendre soin des jeunes majeurs qui en sortent

À 18 ans, tout s’arrête

En France, de nombreux jeunes mineurs bénéficient de l’aide sociale à l’enfance et sont placés en foyer ou en famille d’accueil. Un accompagnement important pour beaucoup d’entre eux, comme Harvey Moriconi, 25 ans, étudiant en école de commerce à Amiens, qui a intégré une famille d’accueil à l'âge de 14 ans : "Si j’en suis là, c’est grâce aux personnes qui nous accompagnent avec qui on avance". Une aide essentielle pour ces jeunes, mais qui malheureusement prend fin après leurs 18 ans. "On demande à des jeunes d’être autonomes à 18 ans, dès lors qu’ils sortent de la protection de l’enfance" regrette Hermine Saligue, chargée d'insertion socio-professionnel à La Touline de Paris. Sabine, une auditrice de 58 ans, raconte qu'elle a dû quitter le foyer dans lequel elle vivait : "Au foyer, j’étais très bien encadrée, tellement bien que quand j’en suis sortie j’étais perdue et j’ai eu un grand sentiment de solitude".



Venir en aide aux jeunes isolés

La Touline est un dispositif national de la Fondation Apprentis d’Auteuil, et permet d'accompagner des jeunes majeurs isolés, souvent étrangers, dans leurs projets et dans leur vie. C’est à partir de leurs 18 ans qu’ils peuvent rejoindre ce programme et ainsi bénéficier d’un accompagnement de trois ans. "On les aide pour leur trouver un logement, un emploi, pour faire des démarches relatives à leur santé, à leur titre de séjour. On les accompagne dans leurs projets, mais ce sont toujours eux qui restent acteurs et moteurs de leurs objectifs", développe la chargée d'insertion socio-professionnel. Ces jeunes majeurs peuvent également se tourner vers d'autres associations. C'est le cas d'Harvey qui a rejoint l’ONG SOS Villages d'Enfants en intégrant la maison Claire Morandat à Valenciennes. "À 18 ans, c’est très compliqué pour nous. J’ai dû quitter la famille d’accueil chez qui j’étais et j’ai été accepté dans cette structure. Ils mettent à disposition des appartements et des aides jusqu’à nos 21, 22 ans" raconte cet étudiant âgé maintenant de 25 ans.



Un accompagnement nécessaire

L’accompagnement proposé par La Touline porte ses fruits. Des jeunes qui n'avaient rien, ont aujourd’hui une vie stable et autonome. "Au début de ma carrière, j’ai accompagné un jeune qui aujourd’hui a le permis de conduire, un CDI et recherche un appartement. On a plein de belles histoires, c’est ce qui nous fait avancer et continuer", explique Hermine Saligue. Une aide qui pousse les jeunes à avancer : "c'est un peu un travail d’équipe. Si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce aux personnes qui ont pu m'accompagner et avec qui j’ai avancé", témoigne Harvey Moriconi.