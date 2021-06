Protection de l'environnement : quand joie et colère se conjuguent

Le militantisme par la colère et la joie

La joie et la colère sont deux émotions qui motivent des associations ou organisations qui luttent contre la crise environnementale, à l’instar du mouvement Extinction Rebellion, comme l'explique Lucas Bernicot, militant actif de l’association : "on va droit vers une crise écologique majeure, on ne peut qu’être en colère". Pour Nicolas Henry, photographe et créateur de Photo Climat, ces émotions sont nécessaires : "on a besoin de tous types d’énergie, de la colère, de la joie, du courage". Si la colère semble être une émotion nécessaire à la lutte environnementale, la joie peut l’être aussi. Au sein du Festival Face B (Cabaret Vert), c’est une évidence : "c’est important pour nous de concilier esprit de fête et respect de l’environnement“, rapporte Jean Perrissin, RSE pour ce festival.



Des moyens d’actions qui divergent

Les mouvements de lutte contre la crise écologique ont recours à de nombreuses méthodes. Extinction Rebellion a par exemple recours à la désobéissance civile précise Lucas Bernicot : "c’est le fait d’enfreindre la loi de manière assumée, quand on considère qu’elle va à l’encontre des droits de l’hommes, des animaux ou de la nature". Si ce mouvement choisit clairement la colère, d’autres comme Photo Climat font le choix de l’art pour dénoncer et avertir de la situation environnementale. Cependant, ce type d’action artistique est pour la plupart individuelle réduisant leur impact, comme le souligne Nicolas Henry : "les actions individuelles sont nécessaires mais insuffisantes". Une méthode de lutte également privilégiée par le festival Face B qui cherche à produire un événement le plus propre possible : "on prend en compte tous les impacts qu’on peut avoir, sur le traitement des déchets, sur la restauration. Un événement durable doit aussi s’inquiéter de son environnement et de la biodiversité proche".



L’implication des citoyens et des politiques

Si la France compte énormément de bénévoles prêts à s'impliquer, il reste encore beaucoup de travail pour mobiliser les citoyens autour de différentes actions : "on a besoin de personnes qui s’impliquent dans la cause", exprime Nicolas Henry. C’est d’ailleurs bien souvent des personnalités qui incitent et poussent à rejoindre la lutte environnementale. Greta Thunberg en est un bon exemple : "c’est une figure majeure, sa prise de position à l’ONU a été essentielle, il suffit d’observer les réactions engendrées pour s’en rendre compte" explique Jean Perrissin. Si la jeunesse semble réaliser les risques et dangers représentés par la crise écologique, Lucas Bernicot dénonce le manque d’action de la classe politique : "il ne faut pas cibler un seul public car nous sommes tous concerné. Mais je tiens à préciser que la classe politique est consciente de la situation, ils n’agissent pas par choix".