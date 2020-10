Protéger les enfants de l'écran, méchant loup de toute une génération

JE PENSE DONC J'AGIS - Nouveauté de la rentrée, "Je pense donc j'agis" est une émission interactive qui invite à la réflexion et à l’action. Les auditeurs peuvent participer à l'émission, proposer leur témoignage ou poser leurs questions.

Une inquiétude parentale

L’ère du digital a transformé nos manières d’interagir et les écrans ont une place prédominante dans nos vies. "Les écrans sont arrivés brusquement et étaient tellement novateurs à l’époque que les gens ne se sont pas intéressés pendant plusieurs années à leurs méfaits" explique Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie et président fondateur de l’association 3-6-9-12. Les écrans inquiètent et certains parents se mobilisent pour réguler leur utilisation auprès de leurs enfants et les protéger comme Marie-Alix Le Roy, fondatrice du groupe Facebook Parents unis contre les smartphones avant 15 ans et auteure du livre "Protégeons nos enfants des écrans !", publié chez Mame.

Des dangers bien réels

Bien que l’addiction aux smartphones ne soit pas officiellement reconnue par l’OMS, les dangers des écrans sont bien réels : accès à la pornographie, cyber-harcèlement, accès à des images choquantes, dépendance aux écrans. Serge Tisseron recommande de ne pas donner d’écrans aux enfants avant 3 ans puis d’adapter par la suite le temps dispensé à cette activité, en fonction de l’âge et du caractère de l’enfant : "Il faut arriver à intégrer les écrans avec des règles et éduquer les enfants aux écrans, instaurer un dialogue."

L’encadrement de l’utilisation des écrans

Toutefois, les écrans ne sont pas à proscrire définitivement, comme nous l’explique Serge Tisseron : "Certains écrans pédagogiques peuvent également beaucoup apporter à l’enfant et lui permettre également de développer sa créativité, surtout si celui-ci possède des troubles cognitifs". Marie-Alix Le Roy parle également "d’éducation numérique" et d’accompagner l’enfant dans sa découverte des écrans, en instaurant un cadre précis lors de son utilisation.