Qu'est-ce qui fait rire les chrétiens ?

Rire, ce n'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit lorsqu'on parle de thèmes religieux. Pas si simple de faire cohabiter foi et humour, surtout aujourd'hui où le fait religieux est souvent moqué, ce qui peut amener à des blessures ou parfois des drames. Pourtant il est important de rire de nos limites, de nos travers, pour mieux laisser Dieu les visiter.

Melchior Gormand et Véronique Alzieu accueillent Yves Guézou, dessinateur et humoriste et le père Bruno Delaroche, prêtre du diocèse du Mans, auteur, chercheur et enseignant spécialisé sur Saint Augustin, pour parler du lien entre les chrétiens et l'humour.



Jésus riait-il ?

Le père Bruno Delaroche en connaît un rayon sur l'humour dans l'Église. Il a rassemblé dans son livre "Les perles du curè" le best of des blagues cathos. Comme quoi humour et religion peuvent faire bon ménage !

Dans les Évangiles aucun passage ne décrit ou parle d'un moment où Jésus aurait ri, cela voudrait-il dire que Jésus ne riait jamais, qu'il n'avait pas d'humour ? Pour le père Delaroche "il faut que Jésus ait connu l'expérience du rire, il ne le faut pas méchamment mais parce que ça fait partie de l'expérience humaine." Même s'il n'est pas spécifié que Jésus rigole dans ces textes, certains traits d'humour sont clairement identifiables. Le père Bruno Delaroche en donne différents exemples.



L'humour = humilité + amour

Pour Yves Guézou, dessinateur et humoriste, l'humour est composé de deux mots "humilité" et "amour". Pour lui, il faut toujours garder cela en tête, encore plus dans l'humour religieux, car la limite entre rire et blessure est souvent très mince.

On dit souvent, notamment dans le monde du dessin de presse, que "l'humour est une arme". Yves Guézou invite à la vigilance car ça peut être une arme tant offensive que défensive. "Ça peut-être une arme de destruction massive dont on ne connait pas trop les effets collatéraux et qui peuvent être aussi un boomerang" explique-t-il. Le dessinateur préfère voir l'humour comme un "pont" qui lui fait rencontrer l'autre, un pont "vers celui qui pense différemment et qui peut être complétement en dehors de ma foi".



HUMOUR ET ÉGLISE

La religion catholique a, pendant de nombreuses années, eu une réputation assez doloriste. Pour le père Delaroche "nous sommes sortis d'un dolorisme global mais il y a encore des petites choses qui traînent, c'est vrai". La vie nous apprend aussi à dédramatiser certaines situations et l'humour est une école d'humilité.

Car finalement l'humour apporte la joie et cette dernière tient une place très importante dans la vie des chrétiens. Saint Augustin en parle dans un ouvrage où il insiste sur ce qu'il appelle "l'hilaritas" qui ne veut pas dire hilarité comme on pourrait le croire, mais c'est un passage dans lequel il conseille aux futurs catéchistes d'être dans l'engouement, l'entrain, la bonne humeur pour évangéliser.

"Pour moi la vie éternelle c'est, non pas une partie de rigolade, ce n'est pas ça mais c'est un grand rire."