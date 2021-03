Quand des adultes reçoivent le baptême

Le sacrement du baptême est un moment décisif de la vie chrétienne. La plupart des catholiques sont baptisés à l'aube de leur vie, mais de plus en plus de personnes prennent cet engagement lorsqu'ils sont adultes.

Véronique Alzieu et Melchior Gormand reçoivent, pour comprendre ce phénomène, Béatrice Blazy, ancienne responsable du service national du catéchuménat et responsable de la formation pour le diocèse du Puy-en-Velay ainsi que Roland Lacroix, enseignant à l’Institut supérieur de pastorale catéchétique (ISPC – IC Paris) et responsable de la formation dans le diocèse d’Annecy.



Le catéchuménat

Le catéchumène est le nom que l'on donne à ceux qui se préparent à recevoir le baptême. "C'est un mot qu'on trouve déjà dans le nouveau testament à quelques reprises, c'est celui qui reçoit la Parole en écho [...] dans les premiers siècles c'est devenu les personnes qui demandaient à être chrétiens et qui recevaient l'initiation par les pères de l'Église, c'est à dire par les évêques" rappelle Roland Lacroix.



Le sens du baptême : un aboutissement et une naissance

Le baptême "c'est devenir chrétien" explique Béatrice Blazy. C'est accepter de suivre le Christ mais c'est aussi, pour le futur baptisé, son intégration officielle la grande famille de l'Église. C'est à la fois le début de quelque chose et l'acte final d'une réflexion personnelle.

Pour Béatrice Blazy, c'est "un grand passage, l'aboutissement d'une recherche personnelle pour des adultes notamment, même des adolescents d'ailleurs [...] mais aussi, et forcément, quand on devient un disciple de Jésus, quand on se met à sa suite, c'est une nouvelle vie qui commence donc c'est bien un démarrage d'autre chose."



Le baptême de Jésus

Jésus a reçu le baptême de Jean le Baptiste dans les eaux du Jourdain. Pour Roland Lacroix, il est important de voir dans le baptême de Jésus, la venue, fondamentale, de l'Esprit Saint.

"Ce qui est intéressant dans le baptême de Jésus, c'est qu'il dit la dimension spirituelle du baptême, souvent on parle beaucoup de l'eau, et c'est normal, c'est le baptême, donc la plongée dans la mort et la résurrection de Jésus, mais on oublie parfois le sens spirituel qui vient de l'Esprit Saint".



Les années 50 et l'essort de la proposition du catéchuménat en France

À partir du 17ème siècle, un mouvement de déchristianisation s'est opéré en France. Les enfants n'étaient plus aussi nombreux à être baptisés qu'auparavant.

Dans les années 50, une demande forte, des personnes voulant se marier religieusement mais n'étant pas baptisées, s'est ressentie, ce qui a donné lieu à l'émergence de centres catéchuménaux ayant pour objectif de les accompagner au baptême. En 2019, 4251 adultes ont demandé le baptême, un chiffre qui ne cesse d'augmenter.