Quand des maillots deviennent des blouses médicales

L’équipe de France a offert une trentaine de ses maillots aux soignants et aux jeunes patients de l’hôpital pédiatrique Robert-Debré à Paris. Ces maillots seront recyclés en blouses médicales sans ajouter de nouvelles matières premières et seront utilisés par les soignants de l’hôpital. Les réalisations ont été faites par l’association Mode Estime qui œuvre notamment pour la réinsertion professionnelle et sociale des personnes sans emploi et/ou en situation de handicap. L’objectif est d’égayer le quotidien hospitalier des jeunes patients et des soignants, en apportant les couleurs bleues des vedettes du ballon rond dans un combat journalier qu’ils mènent. La démarche a rencontré un écho positif et a été fortement appréciée.

