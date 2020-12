Quand l'art et la culture nourrissent notre spiritualité

Narthex, le média en ligne mélangeant art et spiritualité

Revue numérique depuis 10 ans, Narthex possède deux comités, un comité artistique et un autre de rédaction, qui sélectionnent les sujets sur la base du tissu d’actualités pour mener à une réflexion approfondie. L’idée est toujours de donner des formes de décryptages des créations d’artistes, qu’elles soient modernes ou non. Des portraits d’artistes sont également rédigés, et des réflexions poussées sont travaillées comme la représentation de Dieu dans l’art par exemple. La revue a une liberté d’arbitrage totale pour la sélection des œuvres. "Au delà d’une transmission littérale, les artistes ont eu un rôle dans la transmission de la foi et n’en ont pas forcément conscience, l’œuvre peut les dépasser et leur échapper dans le sens positif du terme" explique Valérie de Maulmin, responsable de la rédaction. Ce lien entre la spiritualité et l’art est étudié, les deux stimulants l’intellect.



L’association culturelle Venez et Voyez

L’association culturelle Venez et Voyez propose des activités culturelles mêlant spiritualité et art. La structure s’est adaptée au contexte actuel et propose des CONFinéRENCES qui sont des conférences virtuelles d’étude portant sur des classiques de l’histoire de l’art ou sur des expositions momentanées, et animées par les conférenciers de l’association. En temps normal, des voyages culturels dans des grandes villes comme Florence ou Vienne sont également proposés avec pour objectif durant la durée du séjour d’avoir des temps forts de contemplation d’œuvres. "Tout passe par le temps donné, car le temps consacré à une œuvre participe grandement à son expérience et appréciation, il faut donner du temps et donner de soi pour la rencontre avec la culture" explique Stéphane Coviaux, fondateur de l’association.



Du tangible à la perception spirituelle

L’art est une invitation à un certain regard et est à la portée de chaque curieux. Son paradoxe est ainsi fait : le concept touche différemment de façon personnelle, mais est universel. "L’art constitue un très grand bénéfice collectif et les relations aux œuvres sont sources d’une richesse extraordinaire" selon Stéphane Coviaux, qui poursuit ainsi : "grâce à la rencontre avec l’art, la capacité de recevoir réellement le texte biblique est augmentée, car l’ouverture de la profondeur se fait à travers l’art". Selon Valérie de Maulmin, "l’art est très présent au sein de la religion, quand vous rentrez dans une église c’est une immersion dans le croisement qui se fait entre l’architecture, la musique, la sculpture et la peinture par exemple". La beauté d’une œuvre peut également surpasser le concept de rationalité et s’élever au rang d’émerveillement, ce qui peut rejoindre les dispositions sollicitées par la religion.