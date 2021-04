Quand l'Eglise catholique s'engage pour la ruralité

Ce samedi 24 avril, pendant une journée spéciale Terres d'Espérances, les diocèses sont invités à organiser chez eux des événements pour continuer d'approfondir la réflexion sur l’avenir de la ruralité et le rôle de l’Eglise dans l’accompagnement de ses mutations.

Si chacun s’accordent sur la nécessité d’une transition du modèle agricole, les modalités pour le faire interrogent. A quel rythme ? Pour quels objectifs ? Quels renoncements ?

C’est fort de ces questions que les évêques ont initié la démarche Terres d’Espérances, afin d'écouter le monde rural car bien au-delà des seuls agriculteurs c’est l’ensemble de la ruralité qui est concernée par ces crises.

C'est aussi l'occasion de questionner cette population rurale sur ce qu’elle souhaite pour son avenir mais aussi pour l’accompagner dans tous ces défis qui se présentent à elle. Un rassemblement national est prévu en avril 2022, à Châteauneuf de Galaure.

L’occasion pour nous Melchior Gormand et Stéphanie Gallet de parler de ce monde rural et de la place et du rôle des chrétiens en son sein.

Pour cela, ils seront accompagnés de trois invités : le père Joël Morlet, prêtre et sociologue du monde rural, délégué national pour la Mission en monde rural, Régis Dubourg, membre de la communauté du Chemin neuf et Thierry François, agriculteur dans l'Avesnois.