Quand la pratique du théâtre nous aide à vivre

Une situation compliquée pour le secteur

Métier de passion, les comédiens, metteurs en scène et autres acteurs des arts de la scène sont désemparés face à la situation. La crise sanitaire a largement handicapé les secteurs artistiques, tant sur le plan économique que sur le plan moral, amenant les professionnels à chercher de nouvelles solutions pour mener à bien leurs projets. "Nos spectacles sont en jachère, mais nos formations continuent car nous avons adapté certains de nos programmes en visio-conférences, ce qui nous permet de conserver un peu de nos interventions par ce biais" explique Anne Doussoux, comédienne et membre de l’association En AcT.



Les bienfaits sur le plan personnel

La pratique du théâtre apporte beaucoup sur le plan personnel, aussi bien sur l’expression des émotions, que sur le plan intellectuel. En effet, le jeu apporte une aisance orale aux adeptes, une meilleure diction, permet de réfréner une certaine timidité, et d’accroître la confiance en soi. "Beaucoup d'amateurs tombent amoureux de la pratique, et on a l’impression de les voir renaître lorsqu’ils sont sur scène, les gens se rendent compte qu’ils sont capables d’audace" explique Anne Doussoux. Gérard Gallego, metteur en scène, et directeur artistique de l’association Théâtre Instant Présent, poursuit : "c’est toujours très enrichissant dans un cadre bienveillant, on travaille le corps, l’espace, l’écoute de soi et des autres". Sur le plan intellectuel, l’étude de pièces et d’œuvres, augmente la culture générale et le vocabulaire de la personne.



Le théâtre, vecteur de lien social et d’échanges

Le théâtre peut également avoir un côté thérapeutique comme l’explique Anne Doussoux : "ce n’est pas une thérapie cognitive ni intellectuelle mais une thérapie en action, qui permet un travail sur soi de façon très original et très concret, ce qui ne peut que faciliter la relation à l’autre". Le fait d’exister au sein d’un groupe et de pouvoir regarder le monde sous un autre angle, amène les personnes à retravailler leur rapport à autrui, et à faire des rencontres. Cette pratique ouvre la connexion à l’autre, car elle est à la fois collective et personnelle, et touche à l’ordre de la présence comme avec la voix et la posture. Il y a également un travail inconscient d’empathie qui se fait, pour comprendre le jeu de son partenaire et les émotions du personnage. "Le théâtre c’est l’art de la décomposition, c’est un travail de conscience, du rapport aux autres, d’émotions, de vibrations, et qui nécessite une grande concentration" conclue Gérard Gallego.