Quand le carnet de liaison apporte des bonnes nouvelles

C’est une proposition simple mais novatrice faite par une mère de famille lors de la réunion des Etats Généraux de l’Education, qui a eu lieu à Nantes juste avant le reconfinement fin octobre. Le but : modifier l’utilisation du carnet de correspondance où communique l’établissement et les parents et qui est souvent porteur de mauvaises nouvelles, pour en faire également un lieu d’encouragements et de remarques positives comme noter un bon comportement ou un progrès particulier. C’est déjà le cas dans un collège en internat d’Apprentis d’Auteuil à Meudon, où les enseignants mettent aussi des mots constructifs dans le carnet de liaison. Les enfants deviennent alors fiers de montrer leur carnet et les parents deviennent fiers de le signer.