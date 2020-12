Quand les animaux prennent soin de nous

Un cheval hors norme

Peyo est un cheval ayant la particularité de détecter les personnes en fin de vie : dans certains cas, il manifeste un intérêt très précis pour une personne et celle-ci se trouve généralement à un stade avancé de la maladie. Peyo accompagne une vingtaine de personnes tous les mois vers leur fin de vie, le contact avec l’animal étant une source de réconfort auprès des patients, souvent dans une situation difficile ou un moment d’abattement. Il a aussi permis de réguler certains dosages pour des patients et d’ainsi améliorer leur confort. "Peyo est le premier équidé à qui on trouvait des troubles cognitifs" explique son propriétaire Hassen Bouchakour, également fondateur de l’association Les Sabots du Cœur qui développe "il a radicalement changé ma vie et a impacté celles de beaucoup de personnes en amenant protection et bienveillance dans la violence de leur quotidien, il ne faut pas oublier que nous travaillons en palliatif".



Une lueur d’espoir dans la maladie

L’association ACADIA forme des chiens d’assistance pour des enfants atteints de diabète. Formés par des professionnels durant une dizaine de mois, ces chiens apprennent et adoptent une trentaine de comportements puis subissent trois à quatre évaluations pour être reconnus chien d’assistance. Les chiens entraînés ont la particularité de pouvoir détecter la venue d’une crise en sentant un changement quasi imperceptible au niveau de l’haleine ou de la sueur, pouvant ainsi prévenir l’entourage et l’enfant lui-même, et ainsi possiblement l’éviter. "Au-delà de l’apport sécuritaire, le chien pouvant détecter jusqu’à 85% des crises, il y a un réel rapport et une vraie relation qui s’établit entre l’enfant et l’animal : le chien devient souvent le confident, l’ami et un médiateur de stress" explique Florine Munier, coordinatrice pour l’association ACADIA.



Les études scientifiques

Les réactions et aptitudes du cheval Peyo sont étudiées scientifiquement avec pour le moment deux pistes d’explications : les variations d’énergies ou l’odeur que pourraient dégager les patients. "L’aspect complexe dans une étude du comportement animal, c’est d’éviter l’anthropomorphisme, qui nuit aux observations et peut amener à de mauvaises conclusions" explique Hassen Bouchakour. Une vingtaine d’enfants bénéficiant d’un chien issu de l’association ACADIA sont également suivis par une équipe de scientifique, avant et après l’arrivée de l’animal, sur différents critères comme l’épanouissement de l’enfant, le nombre de crises faites ou le stress. Les résultats de ce projet permettront de déterminer et de quantifier le rôle de ces chiens de manière scientifique.