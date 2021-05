Quand les chrétiens s'engagent et prennent soin du vivant

S’investir pour le vivant

"Je suis une journaliste qui oeuvre pour défendre la beauté de ce monde, c’est à la fois un engagement mais également un travail" indique Christine Kristof-Lardet, éco-journaliste et fondatrice de l'association AnimaTerra. Habitant sur l'Île aux Moines dans le Morbihan, elle peut profiter d’un cadre apaisant pour être en écoute avec l’environnement, sans bruits de moteurs. Pour elle, le terme de biodiversité est lié au champ lexical scientifique que l’on réduit souvent à un catalogue d'espèces. "Je préfère le terme de création, qui englobe tout" précise Francis Martin, référent écologie intégrale pour le diocèse de Nancy et de Toul. Cet ex-bénévole de la Ligue pour la Protection des Oiseaux entretient une relation quotidienne avec la nature.



Un lien entre spiritualité et biodiversité

En 2015, le Pape François dévoile l'encyclique Laudato si’ en établissant une relation directe entre nature et spiritualité : "ces deux termes ne peuvent pas être dissociés, c'est une dimension expliquée par deux facettes" ajoute Christine Kristof-Lardet. La lecture de Laudato si’ a été pour cette passionnée de la nature une bouffée d’air pur et qui lui a permis de se retrouver en tant que chrétienne. "Le lien n’a pas été de suite fait, mon cheminement écologique et mon cheminement spirituel ont été parallèles" souligne Francis Martin, qui a ensuite assumé pleinement ce lien grâce à l'encyclique du Pape. Jean-Louis, auditeur de RCF explique "après avoir lu Laudato si’, je n’ai plus tué un seul animal, ça a totalement changé mon rapport aux animaux".



Respecter les animaux

Pour Christine Kristof-Lardet, nos modes de consommation ont un réel impact sur l'environnement puisque nous contribuons à hauteur de 80% à la déforestation dans le monde. "Je suis paysan et je constate que l’agriculture est attachée aux rendements qui détruisent tout" témoigne Hugo, un auditeur fidèle de RCF. Francis Martin est devenu végétarien après avoir pris conscience des impacts écologiques du secteur alimentaire, "les vidéos de L214 ont également conforté mon choix, cette souffrance animale ne me laisse pas indifférent" témoigne-t-il. Christine Kristof-Lardet est également membre de Chrétiens unis pour la Terre, un collectif visant à fédérer les chrétiens engagés pour l’écologie mais aussi à interpeller l’Eglise.