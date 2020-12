Quand les élèves découvrent la justice

Le projet JustiScène existe depuis plus de 10 ans à Rennes et implique plusieurs collèges. Il est né d’un partenariat entre le tribunal de grande instance et le Comité départemental d’accès au droit. Des élèves de 4ème assistent à des audiences au tribunal et choisissent d’étudier un cas réel, qu’ils doivent rédiger et travailler en pièce de théâtre. Pour mener à bien ce projet, les élèves sont accompagnés de leurs professeurs et doivent se renseigner auprès de magistrats et d’avocats pour utiliser les bonnes terminologies. Ils préparent ensuite leur texte et jeu durant plusieurs mois avant la représentation finale. Le projet permet d’améliorer la connaissance du monde judiciaire, sensibiliser les élèves à la justice et culpabilité, tout en travaillant l’écrit, l’oral, le vocabulaire et la confiance en eux.