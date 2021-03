Quand les femmes s'engagent pour une société juste et durable

Des associations qui mettent la femme au coeur de l’écologie

Alicia Bird, coordinatrice des CIVAM de l’Ardèche, un réseau national de plus de 100 associations pour une paysannerie durable, anime des échanges collectifs, coordonne des projets et tente de démocratiser l’agriculture locale. Un processus dont les femmes sont au cœur insiste, Alicia Bird, "les femmes commencent à être reconnues dans le milieu rural. De plus en plus d’entre elles ont une vraie volonté d’agir en faveur de l’agro-écologie". Les CIVAM de l’Ardèche organisent des projets spécifiques aux femmes, des moments d’échanges collectifs pour partager leurs expériences et ainsi trouver de nouvelles solutions. L’association propose également des formations destinées aux femmes du monde rural. De son côté, Justine Swordy-Borie est coordinatrice de la démarche des Ambassadeurs du changement pour l’association ANCIELA. L’association accompagne les personnes qui veulent agir en faveur de la transition écologique.



Des femmes engagées pour l'écologie

Pour Justine Swordy-Borie, "il y a un intérêt très fort des femmes pour l’écologie. Il y a une proximité avec des valeurs traditionnellement attribuées aux femmes comme l’empathie ou la sensibilité". Cette proximité permet à beaucoup de femmes d'agir et de se sentir concernées dès le plus jeune âge. Justine Swordy-Borie témoigne en ce sens : "mon engagement écologique remonte à l'âge de 11 ans. Le lien à la nature me touche et je veux que l’on puisse éviter de la détruire et que l’on soit de plus en plus nombreux à agir". Alicia Bird rejoint la coordinatrice de la démarche des Ambassadeurs du changement et ajoute que "les femmes ont toujours été présentes dans l’agriculture et ont toujours agi, mais on ne pense pas forcément aux tâches qu’elles effectuent quand on parlait de l’agriculture". Justine Swordy-Borie ajoute que "l’écologie touche beaucoup les choses du quotidien et cela attire beaucoup les femmes, mais il y a aussi des hommes qui veulent agir pour l’écologie".



La mixité, une arme pour une société juste et durable

"Tout le monde peut et doit agir" résume Alicia Bird. C’est la raison d’être de la démarche des Ambassadeurs du changement de l'association ANCIELA, qui accompagne les femmes et les hommes qui souhaitent agir et qui ont besoin de clés et de moyens pour le faire. La coordinatrice de l’initiative espère que "les valeurs attribuées traditionnellement aux femmes et qui les poussent à s’engager pour l’environnement se verront appropriées par des hommes, car ils ont beaucoup à gagner à s’ouvrir à ces valeurs ; il faut une variété d’approches et nous avons besoin de tout le monde. Ce sont nos différences qui nous permettront d’être efficaces sur tous les aspects de la transition écologique". Alicia Bird valide cette affirmation en expliquant que "la mixité est très importante pour faire bouger les choses. Le monde de demain se construit avec les hommes".

Par Nathan Chaize