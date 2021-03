Quand les jeunes remettent l’entraide au cœur de la société

Les modalités du challenge

Le Challenge #AimerAider lancé par la Fondation Notre Dame s’adresse "aux jeunes de 18 à 35 ans, soucieux de remettre une entraide nouvelle au cœur de la société" explique Christophe Rousselot, délégué général de la Fondation Notre Dame. Le concours donne aux jeunes l’opportunité de s’engager dans un projet autour de quatre thèmes : un coup de pouce pour lutter contre le décrochage scolaire, connecter les oubliés du numérique, le soutien à une écologie sociale et collaborative et l’expression artistique pour favoriser l’insertion. L’appel à projets se clôturera le 18 avril, et le public pourra voter du 7 au 28 mai après une présélection.



Promouvoir l’engagement solidaire

"Nous avons l’impression d’être à un tournant, des nouvelles formes d’initiatives se sont créées et on veut les encourager" affirme Christophe Rousselot. De son côté, France Nijdam, coordinatrice des ARPEJ au sein du réseau Loyala Formation et membre du jury du challenge #AimerAider invite les jeunes à "présenter des initiatives avec un fort ancrage sur le terrain, il n’y a pas besoin que le projet soit à l’échelle mondiale, car chaque petite association compte". Paul Piccarreta, cofondateur et directeur de la revue Limite, note que "de plus en plus de jeunes se mobilisent et prennent du temps pour aider les autres. Mais on ne peut pas se satisfaire de cela : il faut les pousser à aller plus loin. Le challenge #AimerAider peut permettre de valoriser cet engagement et de faire prendre conscience qu’il faut aller plus loin pour aider les gens qui n’ont rien".



Accompagner des projets

"Il y aura potentiellement quatre lauréats, un par thème et le montant qui sera accordé à chaque projet est celui que l’on estimera le bon pour permettre de mener à bien l’initiative" rappelle Christophe Rousselot. Les sommes attribuées peuvent aller de 1 200 à 20 000 euros mais le coup de pouce ne s'arrête pas là : "les gagnants pourront être accompagnés par un juriste ou un entrepreneur. Cet accompagnement est tout aussi utile si ce n’est plus que l’aide financière" explique le délégué général de la Fondation Notre Dame. Paul Piccarreta insiste sur l’aspect ouvert du challenge : "on peut aider des gens qui n’ont pas forcément les codes. Souvent, les personnes qui se présentent sont en école de commerce ou de journalisme, mais c’est notre challenge de savoir mettre en avant des personnes qui ne le sont habituellement pas".

Par Nathan Chaize