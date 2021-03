Quand les jeunes se mettent dans la peau de journalistes

Expérimenter pour comprendre

Pour sensibiliser les jeunes à la fabrication de l’information, les associations leur proposent de la créer eux-même. Le Journal des Lycées a permis de développer 42 journaux dans des établissements scolaires depuis sa création par le groupe Ouest-France. Accompagnés d’un journaliste professionnel et d'un professeur, les élèves "apprennent à mettre en place un vrai fonctionnement de journal" explique Édouard Maret, journaliste chargé de l’animation et du pilotage du réseau des journaux des lycées. Quant à Mathilde Probel qui préside l’association Jets d’encre, elle souligne que les jeunes "fabriquent un média à une petite échelle, et cela leur permet de comprendre comment est fabriquée l’information à plus grande échelle".



Découvrir les codes du métier

L’association Jets d’encre propose aux jeunes journalistes en herbe d’obtenir une carte de presse jeune "qui est purement symbolique. Elle leur permet de se reconnaître entre eux et les engage à respecter une charte déontologique comme les vrais journalistes" affirme Mathilde Probel. "Cela donne leur donne la possibilité d’être sensibilisés au fonctionnement du journalisme" ajoute Édouard Maret. Cette carte a pu donner la possiblité à un élève d’accéder aux jardins du Vatican, note la présidente de l’association. Différents ateliers sont proposés autour de sujets divers comme l’importance des sources, leur fiabilité et leur confidentialité.



Construire des citoyens éclairés

Ces initiations au métier de journaliste ont également pour objectif de "faire en sorte qu'ils deviennent des lecteurs citoyens et ne prennent pas pour argent comptant tout ce qui est dit" affirme Édouard Maret. Pour Mathilde Probel, "ces médias jeunes sont des espaces de démocratie et d’expérimentation de la liberté d’expression. Ils se forgent un véritable esprit critique". La charte des journalistes jeunes a pour objectif de les responsabiliser quant au traitement de l'information : "nous avons confiance en leur capacité à exercer cette liberté d’expression de manière responsable" précise Mathilde Probel.

Par Nathan Chaize