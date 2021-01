Quand les quartiers de Marseille transforment un McDo en lieu de solidarité

En 2019, l’enseigne McDonald's ferme son restaurant du 14e arrondissement de Marseille. 100 personnes se retrouvent à la porte dans l’un des quartiers les plus marqués par la pauvreté, où 35% des habitants luttent pour boucler les fins de mois. Des anciens salariés et des habitants du quartier ont alors une idée : occuper les lieux et les transformer en plateforme d’entraide, et notamment en restaurant social et solidaire. Le lieu s’appelle l'Après-M, et est devenu un véritable QG des distributions alimentaires pour les personnes en difficulté. Des distributions hebdomadaires sont organisées avec au menu des burgers vegans et locaux. Implantée illégalement dans le restaurant abandonné, les organisateurs se battent pour que l’entreprise internationale leur cède les locaux pour 1€ symbolique. L’Après M ne touche aucune subvention, mais possède une cagnotte, qui a depuis novembre récolté plus de 7000 euros.