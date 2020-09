Quel avenir pour nos 100 000 églises, témoins de la vie familiale ?

La France compterait plus de 100 000 églises, mais leur avenir est incertain. Alors que se tiennent partout en France ce week-end les 37 èmes Journées du Patrimoine, l’Observatoire du Patrimoine religieux prévoit que 5 à 10 % des édifices seront vendus, détruits, voire même abandonnés d’ici 2030. Que faire de nos églises ? Doit-on les vendre pour sauvegarder au moins la structure, les bâtiments ? Comment sauver ce patrimoine religieux, notamment dans les zones rurales?

La vente : une solution de plus en plus choisie

A vendre, 560 000 euros, jolie chapelle désacralisée, 210 m2, située au cœur de la commune, charme, volume, cour intérieure, possibilité d’en faire un loft unique. Ce genre d’annonce n’est pas rare sur les sites d’agences immobilières, à des prix très variables. Avec la réorganisation des paroisses, due au manque de prêtres et à la baisse de la pratique religieuse, on ne célèbre plus de cultes qu’une ou deux fois par an dans certaines églises. Rarement ouvertes, jamais chauffées, elles se dégradent à tel point que le coût des travaux devient insurmontable pour une petite commune. Seule solution alors : vendre… L’ancien lieu de culte est transformé en salle de spectacle, en lieu d’exposition ou en lieu de rencontre ouvert à tous. On peut le regretter mais que faire aujourd’hui de ces bâtiments qui ont constitué des repères autant géographiques que symboliques et qui risquent de tomber en ruine ?

Des points de repères et marques identitaires

" 75 % de l’aide accordée par la fondation du patrimoine concerne les édifices religieux, ce qui prouve bien qu’il y a énormément de demandes de la part des communes et d’associations pour essayer de restaurer leurs églises, qui sont des points de repère pour la commune et des marques identitaires fortes", indique Alain Silvy, délégué régional adjoint de la Fondation du patrimoine en Auvergne-Rhône-Alpes, qui souligne l’attachement très profond de la population. Fondation privée créée en 1996, reconnue d’intérêt public, la Fondation du patrimoine est totalement dédiée au patrimoine et à sa restauration, et soutient dans ce cadre des travaux des propriétaires publics et porte une attention particulière au monde rural, avec 600 bénévoles en France et 70 salariés.

Un patrimoine vivant … ou non

"Eglises en ruine, des invasions barbares à l’incendie de Notre-Dame" (éditions du Cerf). C’est le titre d’un ouvrage, paru en juin dernier, de Matthieu Lours, enseignant en histoire de l’architecture à l’université de Cergy-Pontoise, et président du conseil scientifique de l’observatoire du patrimoine. "On a effectivement des belles ruines d’églises dans notre patrimoine, mais cela ne veut pas dire que nos églises sont toutes en ruine, loin de là, précise ce religieux spécialiste d’architecture religieuse. La situation est extrêmement contrastée. Il y a une évolution du patrimoine religieux qui malheureusement passe par des situations très compliquées, mais elles ne sont pas générales. Quand on a des églises situées dans des villages où tout a fermé (l’école, les commerces, la Poste), l’église subit un peu le même processus. En plus de cette vie sociale qui s’en va, on a en plus souvent une baisse de la pratique religieuse qui est plus marquée dans les zones rurales que dans les foyers urbains". Le problème des églises en péril, selon lui, ce ne sont pas les églises qui sont en train de s’écrouler, c’est le petit entretien qui n’est pas fait. "C’est le fait qu’il y ait une vie dans l’édifice, une bienveillance et une volonté d’agir de la part du propriétaire qui est souvent la municipalité qui peut permettre d’intervenir avant qu’il faille 2 millions d’euros pour faire des travaux", ajoute Matthieu Lours.

L’impératif d’utilisation religieuse

" Il faut une utilisation religieuse de l’édifice. En dehors de la messe, la vie religieuse, c’est aussi des récitations de chapelet, du catéchisme, des temps de prière... Il y a tout un tissu de sociabilité qui doit se créer autour de l’église, sur un éventail très large du culturel au cultuel, autour de grands événements et de la vie ordinaire. Et cela c’est possible même dans de tous petits villages", est persuadé Matthieu Lours.