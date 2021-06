Quelle est la valeur du temps présent ? Bruno Colmant

Ce podcast a été enregistré en avril 2019 et garde toute son actualité.

Jusqu’où le consumérisme ? Quoi après le néo-libéralisme ? Quelle est la valeur du temps présent ? Les jeunes nous apprennent un nouveau rapport au temps, pour un nouvel art de vivre. Professeur de finances à l'UCLouvain et à l'ULB. Il a placé sa vie sous le signe de la transmission, de l'éducation érudition, du transfert de connaissances aux autres, digérer l'info la saupoudrer d'intuition et la métamorphoser pour l'offrir à la critique. Intuitif, plus penseur qu'homme d'action, il parle à l'oreille des grands décideurs, il met sa pensée à disposition pour susciter le dialogue.

Intéressé par les problèmes sociétaux parce qu'il a l'intuition d'un grand bouleversement sociétal. C'est l'empreinte du futur. Constat d'une mondialisation non contrôlée par les états, de grands enjeux environnementaux. Alterteur sociétal, .

Enfant de Braine-l'Alleud, fils d'enseignants romanistes, il garde le parfum des champs et il aime la communion avec la nature, notamment sur les chemins de saint Jacques. Humaniste, ancien chef de cabinet d'un ministre libéral, un de ses modèles est François Mitterand, porteur de projets sociétaux. Le film qui l'a émerveillé est Ben Hur. Le livre qui l'a marqué est "Thérèse Desqueyroux" de François Mauriac. Sa citation est une reprise de Charles de Gaulle : « Les passionnés vivent, les résignés durent ». Contemplatif, interpellé par le mode de vie monastique, il se ressource dans la marche lente, chaque semaine, avec l'apaisement de l'eau et des arbres.

A la recherche du temps qui s'arrête. L'éternité demande la paix.