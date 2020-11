Radio don : la parole est aux auditeurs ! (suite)

Un média de qualité et de valeurs

C’est la volonté de RCF qui s’équipe de bon matériel et travaille avec des professionnels et des journalistes de qualité, mais rémunérer ces talents et obtenir de bons équipements représentent un coût. De plus, RCF ne diffuse pas de publicités, ce qui est une de ses valeurs clés et un grand parti pris car cela représente une perte économique, "mais la rançon de pas de pubs c’est le soutien financier via des dons" comme l’explique Laurent Dominici, directeur de l’animation du réseau RCF.



La crise sanitaire et ses répercussions

Durant cette semaine indispensable pour faire vivre votre radio, vous pourrez donner et apporter vos témoignages en cette période difficile dans un grand élan de solidarité. La crise sanitaire a ainsi affecté également RCF, bouleversant les méthodes de travail et multipliant les surcoûts qui viennent s’ajouter à la fragilité de son modèle économique. A titre d’exemple, le coût d’installation d’un studio chez un journaliste est de 2000€. Cette semaine est le moment de marquer votre attachement et de soutenir votre radio associative. Trois méthodes pour faire un don sont possibles : un chèque à l’ordre RCF Solidarité 69321 Lyon cedex 05, un don simple et sécurisé en ligne sur le site www.rcf.fr ou en appelant la plateforme téléphonique au 0 810 333 777 (6cts/minute).



Soutenir votre radio

Les dons sont déductibles des impôts pour celles et ceux qui sont imposables. Par exemple en donnant 50€, cela revient à 17€. Le don moyen observé chaque année, et en faisant la moyenne de dons très importants et de ceux plus accessibles, est de 120€. Chaque don est important et permet de participer à la vie de la radio où se déploient une créativité et inventivité exceptionnelles en ces temps pour continuer à vous transmettre une information neutre et de qualité et des émissions riches en saveurs.