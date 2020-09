Accepter l’échec

"On a tendance à mettre en avant ceux qui réussissent, mais il ne faut pas oublier qu’ils sont passés par l’échec" précise Guillaume Dubus, président de l'association 1001 Tremplins. L’échec n’est pas une humiliation ni une honte. Au contraire, comprendre que l’échec est souvent un passage obligé sur le chemin de la réussite est une clé pour s'en sortir. L'erreur n'est pas volontaire et n'engage pas le même degré de responsabilité.



Tirer parti de l’échec

En acceptant l’échec et les émotions qui l’accompagnent, il est nécessaire d’analyser les raisons de cet échec pour en tirer parti. C’est une étape indispensable pour ne pas réitérer les mêmes erreurs et se retrouver à l'avenir dans la même situation. "Après un échec, il ne suffit pas d’accuser la terre entière et de se trouver des excuses" indique Guillaume Mulliez, président de l'association 60 000 rebonds. Apprendre de ses erreurs, "c’est ainsi qu’on progresse pour mieux rebondir après un échec professionnel" exprime Guillaume Dubus.



Rebondir de cet échec

"Il ne faut pas attendre, et être dans l’assistanat. Il faut être acteur de sa vie" conseille Guillaume Mulliez. S'entourer d'un ami, un conseiller d'orientation, ou encore un coach peut être utile pour rebondir. Des associations comme 1001 tremplins ou encore 60 000 rebonds accompagnent les entrepreneurs à agir sur leur état d’esprit, ou dans une éventuelle reconversion professionnel. "Tout est possible quand on est volontaire" conclue Guillaume Dubus.