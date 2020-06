4 émissions diffusées le samedi à 9h15 et le dimanche à 10h15

Après cette période troublée par le COVID-19 et le confinement, la Région Grand Est et RCF Alsace s'associent pour vous proposer un nouveau programme : « Regards Croisés » Cette émission est orchestrée autour du Comité interreligieux auprès de la Région Grand Est. Le but est de permettre l’échange de membres des différentes communautés religieuses sur des thèmes d’actualité ou de société. Regards Croisés c'est quatre interviews menés par Laetitia Forgeot d’Arc, directrice de l’antenne RCF Alsace.Chaques responsables des cultes reviennent sur ce qu’ils ont vécu pendant le confinement tant du point de vue de leur foi que du point de vue de leur communauté et d’aborder l’idée d’un « monde d’après » et ce qu’ils souhaiteraient y voir naître.