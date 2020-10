Rencontre avec Paul Dewandre 1/3

Auteur et comédien, passionné par les liens Hommes-Femmes, Paul Dewandre tente de comprendre les relations entre les 2 sexes et propose des pistes très concrètes pour aider les couples à mieux se comprendre pour mieux s’entendre. Son spectacle intitulé : « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus » a connu un grand succès.

Nous avons demandé au Frère Philippe Cochinaux, dominicain de Liège, de bien vouloir lui poser les questions que nous avons préparées ensemble