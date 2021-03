Rendre l'astronomie accessible à tous

Démystifier le ciel

L’astronomie ou même l’observation spatiale peuvent paraître inaccessibles. Pourtant, Nicolas Franco, chargé de projet pour l’Association Française d’Astronomie (AFA) explique que "l’astronomie est surtout une science de l’observation". Pour admirer le ciel, il n’est pas nécessaire de le comprendre parfaitement. Ce passionné et médiateur scientifique invite notamment les citadins, souvent coupés du monde spatial, à se réapproprier le ciel : "le ciel ne leur est pas interdit. Il faut faire comprendre aux habitants des villes que le ciel est aussi un peu à eux, ils ne sont plus habitués à voir les étoiles et on essaye de les sensibiliser". Dans la volonté de démystifier l’observation des étoiles, le chargé de projet de l’AFA raconte à propos des constellations, qui peuvent paraître difficiles à comprendre, que "ce n’est rien d’autre que des liens entre les étoiles qui n’ont pas de valeur en tant que tels". Une incompréhension autour des méthodes d’observation persiste malgré tout, Nicolas Franco rappelle que lors de la dernière éclipse, des classes ont été interdites d’observation, car cela était jugé dangereux. Une décision due à un manque d’informations sur les précautions à prendre.



Des passionnés qui se mobilisent

Pour sensibiliser et informer sur l'astronomie, des scientifiques et des passionnés se mobilisent dans des centres d’observation. Nicolas Franco explique que "l’AFA propose des animations, des expositions et des soirées d’observation". Afin de sensibiliser les débutants, le chargé de projet de l’AFA préconise aux passionnés de ne pas trop en faire et de ne pas forcer. "On cherche souvent à parler des distances qui nous séparent avec les étoiles, mais ce n’est pas le plus important et ces notions sont presque impossibles à visualiser. Il n’y a pas besoin d’être un spécialiste pour simplement observer". L'astronomie est aussi un moyen pour les enfants de faire des mathématiques, de la biologie ou de la physique pendant des ateliers de sensibilisation ou encore de parler de mythologie "sous prétexte d’astronomie" note Nicolas Franco. La médiatisation des différentes opérations spatiales permet également au grand public de se sentir concerné par l’espace. "Des émissions comme C’est pas sorcier ou des personnes médiatisées comme Alexandre Astier font du bien à l’astronomie" rappelle le chargé de projet de l’Association Française d'Astronomie.



Observer pour se recentrer

"L’astronomie permet de rêver, mais aussi de se questionner sur l’aspect multiculturel du ciel, d’aborder des notions d’universalité. Il y a des noms d’étoiles arabes, des constellations grecques, cet espace appartient à tous" précise Nicolas Franco. Les observations sont des moments que l’on apprécie d’autant plus "en les partageant à plusieurs". "L’astronomie apporte beaucoup, elle nous permet de se replacer sur terre, de prendre conscience de ce que nous sommes à l’échelle de l’espace. Il ne faut pas oublier qu’à l’échelle astronomique, la terre est une poussière et elle est très fragile". Une discipline qui souligne l’importance de protéger notre planète plutôt qu’à la remplacer.

Par Nathan Chaize