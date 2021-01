Repaire santé des femmes avec ADSF

Depuis la crise sanitaire, de plus en plus de femmes plongent dans des situations de fragilité économique, sociale ou familiale. Selon une étude de l'ONU réalisée en décembre, le taux de pauvreté des femmes a augmenté de plus de 9 % à cause du Covid-19. L’association Agir pour la santé des femmes, se mobilise pour le suivi de leur santé. Créée en 2001, la structure intervient sur tout le territoire parisien : présente à la porte Saint-Ouen dans le 18eme arrondissement, dans le 13eme à la Cité des dames, elle a également ouvert un troisième relais à Barbès en novembre. Sa permanence ne désemplit pas. Ses équipes comptent 65 médicaux, 46 psychologues, et 171 citoyennes, pour distribuer des vêtements et des kits d’hygiène, et aiguiller les femmes vers les services de santé dont elles ont besoin. A travers les permanences et maraudes réalisées, l’association a distribué en 2019 plus de 6500 kits d’hygiène.

Pour aller plus loin : https://adsfasso.org/