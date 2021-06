Repenser l'embauche

L'association Solidarités Nouvelles face au Chômage commence à retrouver une situation similaire à l’avant Covid. Leur numéro vert (0805 034 844) reçoit autant d'appels qu’avant la pandémie, signe que les personnes en recherche d’emploi osent à nouveau demander de l’aide. Cependant, Vincent Godebout, délégué général de SNC, observe une fragilité plus forte face à la situation économique en France et les perspectives qu’elle offre.

Pour autant, Solidarités Nouvelles face au Chômage reste optimiste pour l’avenir et continue d’innover, en développant par exemple leur dispositif Emploi solidaire : "le modèle va évoluer, on va élargir largement l’offre et financer des alternances, emplois, stages solidaires" explique le délégué général, au micro de Damien Leboulanger.

Un nouveau projet de SNC devrait bientôt voir le jour : le lab2e. L’objectif principal est de "requestionner les processus de recrutement“ affirme Vincent Godebout. Pour y arriver, le projet s'étend sur l’ensemble du territoire avec quatre laboratoires situés à Toulouse, Nantes, La Rochelle et dans les Yvelines.